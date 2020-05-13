Южноуралец погиб под колесами пассажирского поезда

В Челябинской области проводится процессуальная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении СКР на транспорте, 12 мая в 23:18 на 2096 километре 8-9 пикета пассажирским поездом сообщением «Челябинск-Москва» смертельно травмирован 30-летний местный житель. По данному факту проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист приближающегося пассажирского поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, устанавливается личность пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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