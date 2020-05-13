Замглавы района Челябинской области предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура Нагайбакского района направила в суд уголовное дело в отношении чиновника, совершившего мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы муниципалитета. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия чиновник в сентябре 2017 года знал, что по муниципальному контракту на благоустройство сквера в селе Фершампенуаз выполнены и приняты все работы, глава Фершампенуаза подписал акты выполненных работ. Оплата была уже согласована и даже произведены первичные финансовые операции.

В это же время замглавы района организовал встречу с представителем подрядчика, потребовав 50 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ. Чиновник объяснил, что эти деньги затребовал глава района.

Бизнесмен, получив деньги за выполненные работы, передал требуемую сумму чиновнику, который воспользовался ею по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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