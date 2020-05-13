В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве района

Возбуждено уголовное дело о хищении средств при выполнении работ по благоустройству в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе надзорных мероприятий выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории Ленинского района областного центра. Объем потерянных средств превысил 250 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, в 2018 году администрация Ленинского района Челябинска заключила муниципальные контракты по ремонту объектов благоустройства с одной из коммерческих фирм.

Акты о приемке выполненных работ подписаны со стороны заказчика без замечаний.

Вместе с тем, как показала проверка, обязательства по контракту исполнены ненадлежащим образом, работы, указанные в актах, выполнены не в полном объеме: на ряде участков отсутствовали бордюры, где-то подрядчик не заасфальтировал тротуары.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по результатам их рассмотрения в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.05.20

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