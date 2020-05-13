В Магнитогорске собрали более 73 млн рублей на помощь малоимущим

В Магнитогорске собрали более 73 млн рублей на помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе ММК, социальная программа «Мы вместе!», разработанная благотворительным фондом «Металлург» при поддержке ПАО «ММК» и администрации города, реализуется в Магнитогорске с конца марта. По состоянию на 13 мая на одноименный благотворительный расчетный счет от юридических и физических лиц поступило 73 млн 324 тыс 835 рублей.

На помощь участникам программы направлено более 49 млн рублей.

Первоначально программа была рассчитана на одиноких пенсионеров – тех, кто не имеет близких родственников в Магнитогорске и не может рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны родных.

По решению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, в перечень получателей благотворительной помощи включены малообеспеченные и особо нуждающиеся категории населения. С апреля благотворительную помощь в виде продуктовых наборов и комплектов средств индивидуальной защиты помимо одиноких пенсионеров получают многодетные семьи, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, семьи, имеющие детей-инвалидов, неполные семьи (матери-одиночки, получающие пособие на детей), одиноко проживающие инвалиды III группы и семьи, в которых проживают инвалиды III группы – всего почти 26 тысяч человек.

Кроме того, на выделенные Виктором Рашниковым деньги закуплены и вручены планшеты и ноутбуки школьникам из малообеспеченных семей и молодым педагогам – для проведения дистанционных уроков.

Поступление денежных средств на благотворительный расчетный счет «Мы вместе» продолжается.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 13.05.20

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