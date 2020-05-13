Южноуральские чиновники не дали ветерану денег, обещанных Путиным

Челябинский ветеран не дождался денег, обещанных президентом Путиным ко Дню Победы

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, мужчина обратился в прокуратуру Металлургического района Челябинска, заявив, что до сих пор не получил 50 тысяч рублей, положенных ветеранам по указу президента России Владимира Путина №100 от 7 февраля. Деньги к 75-летию Победы должны были выплатить до 9 мая, но этого не случилось.

Прокуратура внесло руководству управления ПФР представление и потребовала выплатить ветерану положенную сумму.

Еще один житель Металлургического района обратился в региональное министерство социальных отношений по вопросу установления статуса ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла). Однако чиновники отказали ему в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт работы в тылу в период Великой Отечественной войны. Колхоз, в котором работал заявитель, ликвидирован в 1948 году, правопреемник отсутствует.

В соответствии с законодательством к ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла) относятся лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта работы мужчины в тылу в период Великой Отечественной войны.

Металлургический районный суд Челябинска с учетом представленных документов и свидетельских показаний удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В результате принятых прокуратурой мер пожилому мужчине установлен статус ветерана Великой Отечественной войны и выдано соответствующее удостоверение.

Челябинск, Павел Зварзин

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