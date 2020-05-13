Власти Златоуста устроили свалку на месте будущей больницы

Спор с регоператором породил свалку на месте будущей больницы в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте на месте снесенного роддома разрастается свалка. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Обещанный златоустовцам больничный комплекс в районе лесного массива между проспектом Гагарина и Машзаводом так и не появился. Зато на месте снесенного роддома растет свалка, – сообщается в сообществе «Новости Златоуста». – Нам даже удалось стать свидетелями того, как свою лепту в создание очередной помойки вносят некие люди. Они деловито разгружают свои самосвалы – и мусорные курганы становятся выше и обширнее».

В мэрии говорят, что свалка – результат спора с региональным оператором по обращению твердых коммунальных отходов ООО «ЦКС». Напомним, регоператор категорически отказывается вывозить мусор, собранный в ходе мероприятий по санитарной уборке территории, в рамках тарифа, установленного для населения, и требует заключать для этого дополнительные контракты.

Даже после решения Челябинского УФАС о том, что вывозить мусор после субботников ЦКС должен вывозить в рамках уже оплачиваемого тарифа, компания отказывается выполнять это требования. Поэтому власти и решили организовать на пока еще пустующем участке временную площадку накопления мусора с субботников.

Прокуратура Златоуста уже заинтересовалась этой историей и намерена провести проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.05.20

«Законотворческое мошенничество»: Госдума разрешила россиянам голосовать по почте. / В Магнитогорске собрали более 73 млн рублей на помощь малоимущим. / Эксперты: спустя 20 лет полпреды остаются «маршалами Кремля». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»