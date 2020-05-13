«Много пьют»: в Челябинске отмечается резкий рост экстренных больных

Челябинские медики отмечают резкий рост экстренных больных. В таких отделениях, как травматология или гастроэнтерология нагрузка на медиков по сравнению с мартом возросла существенно.

Особенно ситуация обострилась в майские праздники и в так называемых рабочих районах. «Мы только успеваем останавливать желудочные кровотечения или снимать обострения панкреатита», – рассказал РИА «Новый День» один из гастроэнтерологов.

Рост числа больных медики связывают с увеличившейся алкоголизацией населения: «Алкомаркеты открыты, работы нет, вот и пьют без остановки», – резюмируют медики.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.05.20

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