Лидер протеста в челябинской «скорой» заявил о репрессиях

Водителя машины Челябинской станции скорой медицинской помощи, выступившего против деления «президентских» доплат, сняли с должности.

Как сообщал ранее «Новый День», водители машин Челябинской станции скорой медицинской помощи направили областным властям и в надзорные органы региона обращение, в котором пригрозили прекратить перевозить больных с пневмонией из-за несправедливого распределения доплат за работу с ковидными пациентами.

По словам водителей, это уже произошло при распределении региональных доплат: кому-то по итогам марта доплатили 57 рублей, кому-то – 2 тысячи. При этом деньги получил и кто-то, кто вообще ни разу не выезжал на «коронавирусных» пациентов, а кто-то из перевозивших больных с COVID-19 – не получили ни копейки, утверждают водители.

После этого руководство станции даже пригласили для участия в брифинге губернатора, где они заверили, что сотрудники доплатами довольны. Правда, с протестом выступили не сотрудники самой станции, а муниципальной организации, обеспечивающей медиков подвижным составом – МАУ «Челябмедтранс».

Протест возглавил бригадир подстанции Центрального района Челябинска Валерий Филипп. Именно он инициировал сбор подписей под обращением.

Опасения водителей оправдались. «Вместо обещанных президентом 25 тысяч в мае я получил 17 тысяч. Это при том, что весь месяц возил больных пневмонией, – цитирует 74.ru лидера протеста. – Еще одному из водителей заплатили 15 тысяч, а остальным – по 3600-3800. Водитель «ковидной» бригады в Ленинском районе получил всего 6,5 тысячи».

Но на этом все не закончилось. На днях Филиппа вызвали к руководству и заявили об отстранении от должности бригадира «за саботаж» и переводе на другую подстанцию.

В управлении здравоохранения, как обычно, в инциденте никаких проблем не видят, настаивая на праве работодателя творить, что тот пожелает. Чиновники настаивают, что все происходит в рамках трудовых отношений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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