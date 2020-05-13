В разгар пандемии зарплата медиков одной из запреток Южного Урала потеряла в весе

Врачи Озерска получили сниженные зарплаты в разгар пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на падение выплат пожаловались сотрудники федеральной клинической больницы №71 Озерска, подведомственной ФМБА России. По словам медиков, за апрель они получили на 10-15 тысяч рублей меньше, чем обычно.

Руководство клиники кивает на ФОМС. По словам главврача Евгения Фомина, причина в том, что территориальный ФОМС Челябинской области не направил средства на доплаты, так как из-за пандемии COVID-19 плановая госпитализация была отменена, а региональные выплаты за борьбу с коронавирусной инфекцией врачам на ЗАТО «Росатома» не распространяются.

«Люди получили на 10-15 тысяч меньше. Сестры работают сутками, ходим в противочумных костюмах, берем анализы на коронавирус, отдаемся работе полностью, а нас не то что не поощряют, а, наоборот, урезают зарплату», – жалуются медики в обращении к руководству местной ячейки одной из политических партий.

В настоящее время в больнице ждут ответа на обращение в ТФОМС с просьбой возместить им выпадающие расходы. Отказ в региональных выплатах они уже получили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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