В Копейске обокрали аптеку

В Копейске обворовали аптеку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, из шкафа, предназначенного для временного хранения товара, пропали два медицинских прибора стоимостью более 11 тысяч рублей. Сотрудники аптеки оставили ключи в замке, этим и воспользовался вор.

Сотрудники уголовного розыска сообщили в ломбарды о возможной попытке сбыта медоборудования и через некоторое время получили информацию, что в одной из точек мужчина пытается заложить товар, на который у него нет документов.

«Продавцом» оказался ранее судимый 41-летний копейчанин. Похищенные приборы изъяли, с мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.05.20

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