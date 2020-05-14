Ожидание и реальность: жительница Златоуста пожаловалась на жуткие условия в «ковидном» отделении

Жительница Челябинской области расск4азала об антисанитарии на госпитальной базе для больных COVID-19 в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина рассказала, что лежит в городской больнице Златоуста с диагнозом «пневмония». Однако, наблюдают совсем не ту картину, то демонстрировалась в официальных пабликах и СМИ после открытия госпитальной базы.

«Была бы возможность, я бы лучше лечилась дома, но мои сопутствующие болезни, как пояснил мой врач-терапевт, будут только усугублять мое состояние, после чего решилась лечь в больницу, – рассказала жительница Златоуста в социальных сетях. – Открытие этой больницы я видела в новостях, описали все красиво и сказочно. Когда меня положили сюда, я по первости не понимала и не осознавала, мне было очень плохо, высокая температура, я лежала в лежке. Спустя 4 дня мне стало легче я вышла в коридор, прошла по коридору до туалета, и была просто в шоке. Запах вони напомнил мне мусорный бак, с каждым днем запах усиливался. Когда мы открывали дверь палаты, запах был невыносим. Я спустилась на запах, и ужаснулась. Там чего только нет, под лестничной площадкой гора мусора, тряпки посуда и шприцы капельницы».

Фото из группы «ЧП ДТП Златоуст», VK

При этом, по словам пациентки, медперсонал на замечания никак не отреагировал. Впрочем, чистота костюмов медсестер также оставляет желать лучшего, отмечает горожанка.

Так же, как и организация питания. «Кормят так себе, приносят в одноразовой посуде все холодное. После все собирают и бросают под лестницу, – продолжает перечислять пациентка. – Коридоры грязные, не моют их вовсе, как после бомбежки. Больница должна быть чистой, раз взялись лечить, а тут такое... Полная антисанитария!»

Напомним, госпитальная база была открыта в Златоусте в начале мая. 2 мая ее посетил мэр Златоуста Максим Пекарский. И посещением оказался вполне удовлетворен.

Фото с официальной страницы мэра Златоуста Максима Пекарского, VK

Челябинск, Виктор Елисеев

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