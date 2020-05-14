На Южном Урале растет число смертей от коронавируса

На Южном Урале скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. 61-летний пациент умер от ковидной пневмонии. Всего за полтора месяца скончались 15 инфицированных.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлены 1 тысяча 438 случаев заболевания COVID-19, за сутки подтверждены 105 новых случаев.

13 мая из больниц выписаны 78 человек. Всего выздоровели и выписаны из больниц 438 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.05.20

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