На Южном Урале растет число смертей от коронавируса

На Южном Урале скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. 61-летний пациент умер от ковидной пневмонии. Всего за полтора месяца скончались 15 инфицированных.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлены 1 тысяча 438 случаев заболевания COVID-19, за сутки подтверждены 105 новых случаев.
13 мая из больниц выписаны 78 человек. Всего выздоровели и выписаны из больниц 438 человек.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 14.05.20
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