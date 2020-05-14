Общественники Миасса нашли еще одну стройку на берегу заповедного озера

На берегу озера Тургояк в Челябинской области обнаружили еще одну стройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении трех недель активисты общественной организации «Гражданский патруль» наблюдают земляные работы по укладке фундамента и бурению скважины в двадцати метрах от воды, на территории бывшего лагеря «Светлячок» у озера Тургояк. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальных сетях.

В нахождении стройки в запретной зоне лично убедилась эколог-общественник Анна Сизова.

«Работы ведутся за теннисным кортом клуб-отеля «Золотой пляж», в водоохранной и охранной зонах памятника природы. Рабочие возводят новый фундамент с бурением, вывозят тяжелой грузовой техникой грунт и скалу в неизвестном направлении, – говорит общественница. – Я ранее уже обратилась в главное управление лесами и прокуратуру, сегодня направили заявления в министерство экологии и природоохранную прокуратуру».

По сообщению очевидцев, строительство началось в апреле и продолжается по настоящее время.

Напомним, недавно за незаконное строительство и изменение береговой линии Тургояка к административной ответственности привлечено ООО «Золотой пляж». Компанию признали виновной в незаконном использовании прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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