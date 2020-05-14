Наиболее подвержены COVID-19 на Южном Урале оказались пожилые люди и молодежь

Власти Челябинской области рассказали, кто оказался в региональных группах риска по коронавирусной инфекции.

Как сообщал уже РИА «Новый День», за прошедшие сутки в Челябинской области установлен новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса – 105 заболевших. Таким образом, общее число больных приблизилось к полутора тысячам. Число умерших выросло до 15.

При этом, как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, заболеваемость коронавирусом в регионе ниже, чем в среднем по России: 3,8 человек на 10 тысяч населения против 16 человек на 10 тысяч по стране.

По сравнению с общероссийскими показателями, на Южном Урале выше средней заболеваемость в возрастных категориях 51-59 и 60-69 лет. Кроме того, по словам чиновницы, высока заболеваемость среди молодых лет 18-26 лет.

54,3% заболевших в Челябинской области – женщины. Но это вряд ли можно считать показательным, так как просто отражает соотношение мужчин и женщин в общем массиве населения региона.

Среди городов Южного Урала самый неблагополучный по распространению коронавируса – Златоуст. Напомним, большой рост заболеваемости связан с очагом в больнице города. По словам Ирины Гехт, всего в Златоусте на сегодня 122 больных COVID-19, причем у 30 из них состояние средней тяжести.

Кроме того, вице-губернатор констатировала заметный прирост ковидных пневмоний. «Если две недели назад по результатам КТ выявляли 20% ковидных пневмонии, то сейчас это уже более 50%", – сообщила чиновница.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.20

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