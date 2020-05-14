В Челябинске кипяток залил улицу в частном секторе

Около 30 жилых домов пострадали из-за аварии на тепловой магистрали в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на улице Дзержинская в Ленинском районе Челябинска.

Рано утром из-за аварии кипяток хлынул на три десятка жилых домов и приусадебные участки. Наибольший урон получили домохозяйства, расположенные на улице Дзержинского. Здесь ожоги получили три человека. Их пришлось госпитализировать.

Но ЧП не обошло стороной и соседние улицы. «На гараже даже осталась отметка от кипятка. Это около 15 сантиметров. У нас пострадало все, придется заново высаживать весь огород. Вода попала в дом, в погреба, даже в канализацию», – цитирует «Первый областной» жителя одного из домов по улице Гончаренко.

Последствия аварии устраняют до сих пор. В АО «УСТЭК-Челябинск» заверили, что все сетевые объекты были застрахованы, ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законом порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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