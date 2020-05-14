В Челябинске активизировались банковские мошенники

В Челябинске активизировались мошенники, пытающиеся получить доступ к банковским счетам.

С начала мая горожан просто одолели звонками, якобы, из ведущих банков. Звонящие, представляясь сотрудниками, сообщают, что с карты произведен неподтвержденный платеж либо кто-то пытается войти в личный кабинет.

«Мне звонили дважды, представлялись сотрудниками службы безопасности «Сбербанка», – рассказал РИА «Новый День» попавший в такую историю горожанин. – Обращались по имени- отчеству.

Первый раз звонили с московского номера, но не того, что указан на сайте банка. Мужчина сказал, что кто-то пытается произвести неподтвержденные действия в онлайн-сервисе. Я спросил: «Как вы подтвердите, что вы сотрудник банка?». Он ответил, что сбросит смс со сберовского номера. И действительно пришла смс. Почему-то с кодом для подтверждения выпуска дебетовой карты. Но код у меня звонящий не спросил. Я ему сказал, что никаких действий в онлайн-банке не произвожу, и он отключился.

Через несколько дней раздался второй звонок. Уже с другого московского номера (его тоже нет на сайте). Тоже сообщили, что кто-то пытается войти в личный кабинет. Я опять спросил: «Как вы подтвердите, что вы сотрудник банка?» На этот раз мне довольно грубо ответили: «Я вообще ничего вам не обязан подтверждать, идите с паспортом в ближайшее отделение». И отключились.

Фишка в том, что у меня нет счета в «Сбере». То есть, я когда-то – лет 10 назад – открывал там дебетовую карту, но ни разу ею не пользовался, там нет ни копейки. Но меня напрягло то, что обращаются по имени-отчеству, то есть у звонивших есть доступ к базам».

Аналогичную историю рассказала «Комсомольской правде» и клиентка «Альфа-банка». К ней тоже обращались по имени-отчеству, знали, что карта зарплатная и даже назвали примерную сумму, находившуюся на счете.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтверждают: сообщений о случаях мошенничества с картами стало больше. Некоторых южноуральцев даже смогли убедить перевести деньги на «спецсчета повышенной безопасности». В результате, суммы похищенных средств составили от 8 тысяч до 400 тысяч рублей.

В полиции подчеркивают: ни один служащий банка не имеет права запрашивать персональные данные по телефону и предлагать перевести деньги на другие счета. Если разговор зашел в такое русло, это точно мошенники.

В банках подтверждают: сотрудники никогда не запрашивают персональные данные (имя, дату рождения, адрес регистрации и так далее) – в случае необходимости они отражаются в компьютера автоматически. Однако напомним, что в обеих изложенных выше историях к клиентам банков обращались по имени-отчеству и никаких персональных данных не запрашивали.

В таком случае, советуют службы безопасности банков, никогда и никому не сообщайте номер карты, cvc-код (три цифры на обороте), пароль от карты и цифры, присланные вам в смс-сообщении. И по любым вопросам с разу же звоните в банк.

Правда, челябинка, едва не потерявшая деньги, так и не смогла дозвониться до Альфа-банка, а по телефону горячей линии «Сбербанка» автоответчик предложил горожанину обратиться в ближайшее отделение банка. В отделении сообщили, что подобных историй масса. И в очередной раз напомнили: никому не сообщайте персональные данные и данные карты, а также пароли, приходящие по смс.

Вопрос, каким образом звонящие узнали, что он является клиентом банка, оставили без ответа.

Челябинск, Павел Зварзин

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