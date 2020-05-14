Прокуратура проверит сообщения о продаже «гуманитарных» масок в Челябинске

В Челябинске торговые сети проверят на предмет продажи масок, полученных в качестве гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области прокуратура начала проверку распространяющейся в социальных сетях информации о продаже в магазинах крупных сетевых ритейлеров медицинских масок, направленных в Россию в качестве гуманитарной помощи из КНР.

Посты о том, что «гуманитарные» маски продаются по вполне рыночным ценам, начали появляться в соцсетях после объявления властями региона о намерении ввести обязательный масочный режим. Челябинцев насторожили иероглифы на упаковках масок. Именно это заставило горожан заподозрить, что речь о гуманитарной помощи из Поднебесной.

Интересно, что похожую упаковку обнаружили журналисты 31-го канала в одном из магазинов одной из крупнейших федеральных торговых сетей в Челябинске.

В министерстве промышленности и торговли РФ категорически отвергли возможность попадания гуманитарного груза на прилавки магазинов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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