Прокуратура проверит сообщения о продаже «гуманитарных» масок в Челябинске

В Челябинске торговые сети проверят на предмет продажи масок, полученных в качестве гуманитарной помощи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области прокуратура начала проверку распространяющейся в социальных сетях информации о продаже в магазинах крупных сетевых ритейлеров медицинских масок, направленных в Россию в качестве гуманитарной помощи из КНР.
Посты о том, что «гуманитарные» маски продаются по вполне рыночным ценам, начали появляться в соцсетях после объявления властями региона о намерении ввести обязательный масочный режим. Челябинцев насторожили иероглифы на упаковках масок. Именно это заставило горожан заподозрить, что речь о гуманитарной помощи из Поднебесной.
Интересно, что похожую упаковку обнаружили журналисты 31-го канала в одном из магазинов одной из крупнейших федеральных торговых сетей в Челябинске.
В министерстве промышленности и торговли РФ категорически отвергли возможность попадания гуманитарного груза на прилавки магазинов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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