Возбуждено уголовное дело по фактам хищения во время строительства для Челябинской оперы

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств во время строительства вспомогательного объекта для Театра оперы и балета в рамках подготовки к ШОС и БРИКС.

Как уже сообщал «Новый День», работы велись в рамках государственного контракта, при этом были приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». В прокуратуре отмечают, что дело возбуждали « по факту хищения бюджетных денежных средств работниками подрядной организации».

Почему заказчик принял и оплатил невыполненные работы, не уточняется.

Напомним, госконтракт на общую сумму более 87 млн рублей заключало министерство строительства Челябинской области, в роли подрядчика выступила компания «Альфастрой», принадлежащая депутату Челябинской городской Думы Олегу Иванову.

Челябинск, Павел Зварзин

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