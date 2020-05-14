Челябинка, отправленная в обсерватор, обвинила Роспотребнадзор в незаконном удержании

Жительница Челябинска намерена подать в суд на Роспотребнадзор из-за заключения ее в обсерватор по прилету из-за рубежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка со своей 10-летней дочерью вернулась домой эвакуационным рейсом из Индонезии 11 мая. Вместе с другими южноуральцами, вернувшимися этим самолетом, их поместили в санаторий «Изумруд» на 14 дней по решению Роспотребнадзора.

Однако, женщина считает, что в санатории ее держат незаконно. По словам челябинки, в самолете все пассажиры, действительно, получили уведомление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции. Но речь в документе шла об изоляции по месту жительства. Кроме того, им выдали памятки о мерах соблюдения карантина дома.

Уже в автобусе, забравшем южноуральцев в аэропорту Екатеринбурга, все получили постановления Роспотребнадзора. В них речь также шла об изоляции в домашних условиях. Правда, адрес во всех документах был оказан один Шершневский бор, 5 (санаторий «Изумруд»).

Изучив документ подробнее уже в обсерваторе, челябинка обнаружила еще один нюанс: в качестве объяснения направления на изоляцию вне дома составители ссылались на постановление главного санитарного врача России №3 от 31 января 2020 года об обязательной изоляции граждан КНР, а также распоряжение правительства Челябинской области от 16 апреля 2020 года № 239-рп о гражданах РФ, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом и здесь, отмечает горожанка, речь идет об изоляции дома.

«Соответственно, я считаю, что меня здесь удерживают незаконно, – цитирует 74.ru челябинку. – Нет никакого документального основания для этого, и более того, в постановлении написано, что я должна находиться по месту проживания. Но понятно, что здесь с этими людьми разговаривать бесполезно, и мне пришлось вчера обратиться в полицию, прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Участковый по телефону мне объяснил, что в Роспотребнадзоре допустили ошибку в адресе, мне принесут новое постановление. Его мне принесли три тетеньки в этих своих костюмах. Одна из них удостоверение показала с красной корочкой. В новом постановлении сказано, что была допущена техническая ошибка, и я должна проходить изоляцию в условиях обсерватора, а не дома. Правда, он тоже вызывает вопросы. Я отказалась подписывать, потому что у меня на руках уже есть постановление. Это же не филькина грамота, а официальный документ федеральной службы с подписью главного санитарного врача Челябинской области, как он может быть с ошибкой? Так же не делается».

В региональном управлении Роспотребнадзора факт ошибки признали. Но настаивают: речь лишь о технической ошибке. И напоминают, что в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №9 от 30.03.2020 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19» речь идет именно об изоляции в условиях обсерватора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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