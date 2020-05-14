Экс-главу района Челябинской области выпускают из колонии

Главе Кунашакского района, осужденному за растрату и взятки, остаток содержания в колонии заменили принудительными работами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Копейский городской суд удовлетворил ходатайство экс-главы Кунашакского района Вадима Закирова о замене оставшегося срока заключения на более мягкий вид наказания.

Напомним, чиновника задержали в апреле 2015 года по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке непригодного здания под нужды лечебного учреждения в селе Большой Куяш, а также трех домов в Кунашаке для детей-сирот стоимостью более 10 миллионов рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что в мае 2010 года Закиров в обмен на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей трудоустроил жителя Кунашакского района на должность замглавы администрации муниципалитета. Ко всему прочему, чиновник получил взятку в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении госконтрактов по строительству газопровода. Еще 2,5 миллиона рублей заплатили за покупку здания детского сада по завышенной стоимости.

30 июня 2017 года суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в мошенничестве в крупном размере, трех эпизодах получения взятки, стольких же фактах злоупотребления должностными полномочиями и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 7 миллионов рублей.

Приговор районного суда не устроил ни сторону обвинения, ни сторону защиты. Апелляции рассмотрел Челябинский областной суд, который несколько смягчил приговор.

Срок экс-чиновнику сократили на 2 месяца, до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему уменьшен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности с 5 до 4 лет.

В этом году Закиров подал в Копейский городской суд прошение о смягчении наказания. Судья удовлетворил его, заменив остаток срока 3 годами, 8 месяцами и 21 днем исправительных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.20

Челябинка, отправленная в обсерватор, обвинила Роспотребнадзор в незаконном удержании. / Возбуждено уголовное дело по фактам хищения во время строительства для Челябинской оперы. / Южноуральцам предложили новые возможности игрового сервиса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»