На Урале учителем истории стала завхоз, издевающаяся над учениками

В Челябинской области руководство районного управления образования назначило учителем истории в интернат завхоза, не представляющую, когда была Вторая мировая война.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт между и.о. начальника управления образования Еткульского района и директором коррекционной школы-интерната для детей с особенностями в развитии поставил крест на образовательном процессе в учреждении.

Сначала – несколько месяцев назад – уволили директора интерната Марину Московкину. Произошло это после того, как педагог обвинила в некомпетентности и.о. начальника районного управления образования Ларису Уварину. Первоначально руководителю школы поставили на вид финансовые нарушения на 6 миллионов рублей, выявленные в ходе внезапной проверки контрольно-ревизионной комиссии. Но уволили по «неубиваемой» 278 статье Трудового кодекса, дающей работодателю право расторгнуть контракт без объяснения причин. А после и вовсе выяснилось, что право первой подписи на всех финансовых документов принадлежало уволившей Московкину Увариной.

Сейчас экс-директор пытается оспорить несправедливое, по ее мнению, увольнение в суде. И хотя районный суд встал на сторону администрации, адвокат Московкиной считает, что шансы на победу в апелляционной инстанции велики, так как районная чиновница в ходе процесса, по сути, призналась, что уволила директора из личных мотивов.

Но есть в этом деле и еще одна пострадавшая сторона – воспитанники интерната. Дело в том, что Марина Московкина была в школе еще и учителем истории. И даже после увольнения с поста директора попросила, чтобы ее приняли назад хотя бы в качестве преподавателя истории. Но ей отказали, заявив, что вакансия уже занята.

Место, действительно, оказалось занято. Учителем истории назначили завхоза учреждения, имеющее средне-специальное образование воспитателя детского сада. Более того, в ходе судебного разбирательства она сообщила, что знакома с историей по занятиям в школе. А на просьбу назвать даты начала и конца Второй мировой войны призналась, что не знает. Впрочем, в суде на вопросы педагог отвечала несколько скованно.

Зато в классе, оставаясь наедине с воспитанниками, новоиспеченная учительница чувствует себя вполне комфортно. Настолько комфортно, что, не будучи компетентна в порученном ей предмете, «отрывается», издеваясь над умственно отсталыми учениками.

Некоторые «педагогические перлы» воспитанники интерната сумели записать на диктофон. Так, урок истории в 7 классе, проходивший 6 марта текущего года то и дело перемежался презрительными комментариями. «Вообще буквы знакомые не видите? – цитирует аудиозапись Znak.com. – Вы че все тащите ручки в рот, голодные что ли? <...> Вот это вы попали. Вы встряли!»

На уроке 17 марта запинку одного из учеников «учитель» сопровождает издевательским возгласом: «О, видать, с этим сложно!» А чуть позже и вовсе опускается до матерной брани.

Родители учащихся надеются, что областной суд пересмотрит решение нижестоящей инстанции, и Марина Московкина вернется в интернат в качестве директора и учителя истории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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