Власти не смогли найти «нулевого» пациента, спровоцировавшего развитие очага COVID-19 в больнице Златоуста

Власти Челябинской области не смогли назвать источник возникновения крупнейшего очага коронавирусной инфекции в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи не сумели выяснить, что спровоцировало распространение коронавирусной инфекции, поразившей 50 пациентов и 72 сотрудника больницы Златоуста. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Не удалось установить источник занесения коронавируса в больницу Златоуста, –призналась чиновница. – Очагом стало онкологическое отделение, где были два пациента с пневмонией, и затем последовало несоблюдение санитарных мероприятий, в первую очередь, персоналом больницы. Этот привело к тому, что инфекция разнеслась на хирургию, урологию и гинекологию».

Что касается потенциальных очагов распространения коронавируса (социальных учреждений круглосуточного пребывания), то, по словам чиновницы, властям удалось вовремя купировать угрозу. «Мы вовремя приняли решение об изоляции, поэтому удалось не допустить вспышек. Были точечные случаи: в Верхнеуральском доме-интернате, в Кизильском детском доме. Там применяли все меры: изоляция клиентов, разобщение, дезинфекция».

А вот со стихийными потенциально опасными источниками распространения коронавирусной инфекции – банками, отделениями почты – власти справиться не могут. «Думаю, пока сами эти люди или кто-то из их близких знакомых не заболеют, они так и будут игнорировать правила поведения при режиме повышенной готовности к ЧС», – констатировала Ирина Гехт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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