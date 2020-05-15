Полторы тысячи зараженных и новая смерть: южноуральский минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 1,5 тысячи человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 73 новых случая. Всего в на Южном Урале с начала эпидемии зафиксировано 1 тысяча 511 заболевших.

16 из них скончались: 14 мая умерла 96-летняя женщина. Официальный диагноз: повторное нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга, сопутствующий COVID-19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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