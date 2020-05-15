«Работала и даже оперировала»: в Челябинске закрыли отделение гинекологии из-за контактной по COVID-19 сотрудницы

Отделение гинекологии одной из больниц Челябинска закрыли из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 мая, из гинекологического отделения Челябинской областной больницы №3 выписали всех пациенток.

По рассказам горожан, перед выпиской, у всех взяли анализ на COVID-19. При этом, в больничном листе разрешили выйти на работу уже 14 мая.

Как стало известно, 52-летняя сотрудница больницы оказалась в числе контактных по коронавирусной инфекции. При этом женщина в течение трех дней перед тем, как это выяснилось, выполняла все свои обязанности и даже оперировала. «У нее был очень широкий круг контактов, – цитирует 74.ru источник, знакомый с ситуацией. – Вчера ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, но больницу не закрыли на карантин».

Информацию о том, что в отделении гинекологии, действительно, работала контактная по «ковиду» сотрудница подтвердил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. По его словам, именно поэтому с сегодняшнего дня подразделение закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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