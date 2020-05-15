Минэкологии Челябинской области завалило бизнес ненужными бумагами

Прокуратура Челябинской области выявила нарушения в министерстве экологии региона при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку исполнения министерством экологии региона требований федерального законодательства при осуществлении государственного контроля и надзора.

«Установлено, что в нарушение положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в ходе проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагаются незаконные обязанности по предоставлению излишних документов. Имели место факты выдачи должностными лицами предписаний при отсутствии к тому законных оснований», – констатировали в прокуратуре региона.

Также выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанности по формированию ежегодных планов проверок и внесению сведений о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях в ФГИС «Единый реестр проверок».

Все это свидетельствует о нарушении требований федерального законодательства, регламентирующего порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки заместителем прокурора области министру экологии Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого три должностных лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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