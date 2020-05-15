Учебный год у южноуральских первоклассников завершится в ближайшие дни

Учебный год у южноуральских первоклассников завершится на следующей неделе. ОБ этом завил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остальным школьникам придется дистанционно осваивать учебную программу еще минимум 10 дней.

Экзамены в 9 классах отменяются: годовые оценки будут выставлены по итогам обучения. ЕГЭ в 11 классах будут сдавать только те, кто решил поступать в вуз и только по основным предметам. Графики сдачи ЕГЭ пока не утверждены.

В детские сады ходы 12% от общего числа детей дошкольного возраста.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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