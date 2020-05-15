Южноуральцев пригласили на Ночь музеев в стиле «корона»

В Челябинской области пройдет виртуальная Ночь музеев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, традиционная Ночь музеев пройдет завтра, 16 мая. Однако из-за режима самоизоляции все мероприятия состоятся в сети

Так, Государственный музей истории Южного Урала в течение посетившие сайт музея дети узнают о тайнах обработки волокна и ткачестве, гончарном ремесле и обработке древесины на Руси. Также на протяжении дня пройдут виртуальные экскурсии по экспозиции, посвященной юбилею со дня рождения Владимира Ленина.

Завтра же стартует трансляция видеообзоров, фильмов и акций, проходивших в прошлое годы в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер».

Не обошли музейщики стороной и 75-летие Победы. Завтра в течение дня в социальных сетях пройдет патриотическая акция «Герои – труженики Южного Урала». В субботу же стартует онлайн-выставка музейных раритетов «Коллекция» Территории Победы».

А в 21:00 начнутся главные мероприятия Ночи музеев – «бродилка с фонариком» по запасникам музея «Скелеты в шкафу», а также трансляция видеообзоров «Наказ», «Рапорт Сталину от большевиков Южного Урала», «Музы Победы» и др.

В Челябинском музее изобразительных искусств в 17:00 подведут итоги конкурса детских рисунков «О героях былых времен», а также стартуют проект «Портрет» и цикл образовательных викторин для школьников «Кладовка».

В течение дня на странице музея в «Инстаграм» будет проходит арт-сейшн, организованный совместно с галереей современного искусства «ОкNо».

Челябинский историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» с 12:30 до 14:30 на своем сайте и в группах в соцсетях организует онлайн-квест в 3D-туре по заповеднику.

В 20:00 начнется трансляция концерта джазового оркестра из Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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