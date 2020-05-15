Челябинка вылетела из окна такси после столкновения с иномаркой

Пассажирка такси пострадала в столкновении на аварийном перекрестке в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД Челябинск, авария произошла сегодня, 15 мая, на пересечении улиц Доватора и Шаумяна, который считается одним из самых аварийных перекрестков в Челябинске.

«22-летний водитель Renault Logan при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении прямо Subaru Legacy. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получил пассажир Renault. За рулем Subaru был 37-летний мужчина, который лишен права управления транспортными средствами. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

При этом после удара пассажирка такси вылетела из окна и снесла дорожное ограждение. С сотрясением головного мозга, переломом предплечья и костей таза ее доставили в реанимационное отделение одной из больниц города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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