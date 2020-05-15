Челябинская область оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение

Челябинск, Май 15 (Новый День, Виктор Елисеев) –Южный Урал оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на многолетние разговоры о расширении применения новых технологий в образовательном процессе в Челябинской области, к экстренному переходу на дистанционное образование, вынужденному введением режима жестких ограничений, регион оказался полностью не готов.

И дело даже не столько в рухнувшей в первый же день занятий платформе «Сетевой город». Напомним, в региональном минобрнауки заявили тогда о перегрузке из-за наплыва посетителей и с течением времени проблему устранили, введя «виртуальное расписание», то есть обозначив каждому учебному заведению, в какие часы его воспитанники могут задействовать платформу.

Самое главное: ни школьники, ни педагоги оказались не готовы к новым формам работы. При этом зачастую в силу элементарной невозможности работать с оргтехникой – у них попросту не было ни компьютеров, ни планшетов, ни ноутбуков.

Так, по словам мэра Магнитогорска Сергея Бердникова, только в городе металлургов властям пришлось приобрести почти 7,5 тысяч планшетов и ноутбуков для школьников, семьи которых не могли себе позволить покупку оргтехники. А еще 600 ноутбуков вручили педагогам, которым они тоже оказались не по карману.

Благотворительные акции по обеспечению детей необходимой техникой проводили и политические партии, и общественные организации, и даже государственные структуры. Правда, о педагогах речи уже не шло.

Но для организации дистанционное обучения мало техники. Необходим также выход в сеть интернет. И хотя тот же г-н Бердников сообщил, что вручавшаяся ими техника уже была снабжена оплаченным пакетом мобильного интернета, далеко не всем такая услуга доступна. Так, многие еще помнят историю жителей небольшой деревушки, вынужденных преодолевать значительное расстояние, чтобы добраться до места, где ловит мобильная связь.

Понятно, что никаких виртуальных уроков в таких условиях не будет. Неудивительно, что большинство педагогов в рамках внезапно нагрянувшего дистанта ограничились публикацией в «Сетевом городе» домашнего задания, все сопутствующие его выполнению проблемы переадресовав родителям.

И потому вполне логичным оказалось нетерпеливое ожидание южноуральскими чиновниками от образования отмены ОГЭ для девятых и фактической отмены ЕГЭ для одиннадцатых классов. В первом случае отмену оправдали тем, что при поступлении в ссузы результаты госэкзаменов все равно не учитываются, а ЕГЭ оставили только поступающим в вузы. Как бы совсем забыв, что задача государственного экзамена – еще и подведение итогов обучения в школе. По сути, отмена государственных экзаменов – признание того, что демонстрировать результаты дистанционного обучения желающих нет.

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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