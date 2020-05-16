На Южный Урал возвращаются заморозки

В Челябинскую область возвращаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько суток ночные температуры в регионе будут опускаться до 0 градусов. В горах и низинах возможны отрицательные температуры.

Днем столбики термометров не поднимутся выше полюс 20 градусов. Будет ветрено. В понедельник и вторник ожидаются дожди.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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