На Южный Урал возвращаются заморозки

В Челябинскую область возвращаются заморозки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько суток ночные температуры в регионе будут опускаться до 0 градусов. В горах и низинах возможны отрицательные температуры.
Днем столбики термометров не поднимутся выше полюс 20 градусов. Будет ветрено. В понедельник и вторник ожидаются дожди.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 15.05.20
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