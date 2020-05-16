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Суббота, 16 мая 2020, 09:51 мск

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Одну из районных администраций Челябинской области закрыли на карантин по COVID-19

Администрация Троицкого района Челябинской области ушла на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у трех сотрудников обнаружена коронавирусная инфекция. Всех остальных протестировали и перевели в дистанционный режим работы. Помещения администрации продезинфицировали.

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 16.05.20

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