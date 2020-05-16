Одну из районных администраций Челябинской области закрыли на карантин по COVID-19

Администрация Троицкого района Челябинской области ушла на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у трех сотрудников обнаружена коронавирусная инфекция. Всех остальных протестировали и перевели в дистанционный режим работы. Помещения администрации продезинфицировали.

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 16.05.20

На Южный Урал возвращаются заморозки. / Калининские миллионы: что осталось от скандального благоустройства челябинской набережной менее чем через год (ФОТОРЕПОРТАЖ). / Челябинская область оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»