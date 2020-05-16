Сотня зараженных и летальные исходы: южноуральский минздрав обновил статистику по COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области превысило 1 тысячу 600 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждено 98 новых случаев инфекции.

Всего с начала эпидемии заразились 1 тысяча 609 человек. 18 из них скончались. Две смерти зафиксированы за последние сутки: у 79-летней женщины развился отек легких, обострились ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет; у 71-летнего мужчины к смерти привела хроническая обструктивная болезнь легких 4 стадии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.20

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