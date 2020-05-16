Власти Челябинской области обвинили в блокировании «неудобных» обращений

Челябинский юрист Оксана Труфанова заявила, что власти региона блокируют обращения, касающиеся «неудобных» для чиновников вопросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правозащитница отправила губернатору Алексею Текслеру обращение по поводу строительства хоккейного комплекса в непосредственной близости от старых золотоносных шахт Золотой горы в Челябинске, полных останков репрессированных, расстрелянных в середине ХХ века. Но на сайте регионального правительства сообщение заблокировали.

«Я попыталась отправить его и через электронную почту, но и тут меня заблокировали!» – рассказывает Труфанова.

«Уважаемый губернатор Алексей Леонидович Текслер! 13 мая 2020 года из материала СМИ я узнала о том, что вблизи бывших золотоносных шахт в Челябинске, где захоронены более 10 тысяч расстрелянных репрессированных в период с 1937 по 1951 годы (в том числе, возможно, и арестованные трудармейцы из числа репрессированного немецкого, финского и румынского населения), власти Челябинской области собираются строить некий спортивный хоккейный комплекс. Считаю, что это является ничем иным, как преступлением, выраженным в злоупотреблении властью, фальсификации тендерных заказов, – заявляет общественница в обращении к губернатору. – Сообщаю, что всего в той местности, по данным археологических раскопок, положенных в основу уголовного дела, возбужденного Челябинской областной прокуратурой в 1989 году, располагалось 15 недействующих золотоносных шахт, которые заполнены костями расстрелянных репрессированных.

Границы шахт полностью не установлены по настоящее время, однако, согласно карте бурения, приобщенной к данному уголовному делу от 1989 года, все они полны останков жертв сталинских репрессий. Дело находится в настоящий момент на хранении в СК по Челябинской области. Строительство вблизи данных шахт объекта развлекательного и публичного уровня считается нарушением принципа гуманизма и справедливости.

Полагаю, что данное строительство является ничем иным, как злоупотреблением служебным положением, а также показателем коррумпированной составляющей, которая начиналась ещё со времени властвования ныне находящегося под уголовным преследование бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича – тогда они снесли указатель на Золотую гору, а впоследствии приблизили жилые массивы к непосредственным захоронениям».

Труфанова просит губернатора в числе прочего:

– приостановить проект до выяснения всех значимых обстоятельств. – истребовать у мэрии Челябинска план застройки вблизи шахт, полных останков репрессированных; – истребовать из СК по Челябинской области материалы уголовного дела, возбужденного в 1989 году по факту обнаружения массового захоронения репрессированных в районе Золотой горы; – возбудить уголовное дело в связи с незаконной организацией тендера по застройке вблизи мемориала

– привлечь археологов и историков, а так же геодезистов для определения точных координат и границ располагающихся пустот шахт в районе Золотой горы.

Правозащитница заявляет, что готова дать по этому делу развернутые пояснения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.20

Сотня зараженных и летальные исходы: южноуральский минздрав обновил статистику по COVID-19. / Одну из районных администраций Челябинской области закрыли на карантин по COVID-19. / На Южный Урал возвращаются заморозки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»