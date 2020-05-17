На Урале на карантин по COVID-19 закрыли частный медицинский центр

В Челябинской области на карантин по COVID-19 закрыли частный медицинский центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из врачей клиники «Семейный доктор» в Магнитогорске контактировал с зараженными с коронавирусом. Через него инфекцию мог получить ряд пациентов.

В местном управлении Роспотребнадзора сообщают, что у всех контактных взяты пробы нВ коронавирус, выдано постановление о самоизоляции сроком на 14 дней, помещения медцентра продезинфицированы.

Отметим, ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что минимум треть горожан нарушают режим самоизоляции и не соблюдают меры предосторожности.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 16.05.20

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