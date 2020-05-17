Новая сотня и новые жертвы: данные южноуральского минздрава по COVID-19 на 17 мая

Число зараженных коронавирусом на Южном Урале увеличилось почти на 100 человек. Есть новые жертвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 17 мая в регионе подтверждены 1 тысяча 706 случаев заболевания COVID-19. За сутки подтверждено 97 новых.

Скончались 2 человека: пациенты в возрасте 79 и 73 лет умерли от ковидной пневмонии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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