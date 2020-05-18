ВОЗ признала бесполезной дезинфекцию улиц в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что обработка улиц дезинфицирующими растворами бесполезна против COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», позиция ВОЗ отражена во временном руководстве «Очистка и дезинфекция поверхностей окружающей среды в контексте COVID-19».

«Распыление или окуривание наружных помещений, таких как улицы или рыночные площадки, также не рекомендуется для уничтожения вируса COVID-19 или других патогенов, потому что дезинфицирующее средство инактивируется, вступая во взаимодействие с грязью и мусором, при этом удалить все органические вещества не представляется возможным очистить и удалить вручную. Более того, распыление на пористых поверхностях, таких как тротуары и грунтовые дороги, пешеходные дорожки было бы еще менее эффективным. Даже в отсутствие органического вещества химическое распыление вряд ли адекватно покрывает все поверхности в течение необходимого времени контакта. Кроме того, улицы и тротуары не считаются резервуарами инфекции для детей», – говорится в документе.

Кроме того, распыление дезинфицирующих средств, даже на открытом воздухе, может быть вредно для здоровья человека, подчеркивают в ВОЗ. «Опрыскивание людей дезинфицирующими средствами (например, в туннеле, шкафу или камере) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть физически и психологически вредно и не уменьшит способности зараженного человека к распространению вирус воздушно-капельным путем или через контакт», – заявили медики.

Напомним, в апреле мэрия Челябинска начала работы по активной дезинфекции городских дорог с использованием спецтехники, распылявшей перекись водорода. Это объяснялось необходимостью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Стоимость контракта, заключенного с единственным поставщиком без проведения торгов составила более 11 миллионов рублей. Кроме того, опрыскивание дезрастворами проводится также в парках, скверах, на остановках общественного транспорта. О продолжении дезинфекции дорог и объектов улично-дорожной сети чиновники заявили в ходе традиционного аппратного совещания в мэрии сегодня, 18 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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