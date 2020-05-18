В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один человек

В Челябинской области скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 48-летняя женщина умерла от ковидной пневмонии. Другие подробности пока не сообщаются.
Всего в регионе зафиксирован 21 летальный исход среди зараженных коронавирусной инфекцией.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 18.05.20
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