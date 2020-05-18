Показатели заболеваемости COVID-19 в Челябинской области демонстрируют странную стабильность

Показатели прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Челябинской области демонстрируют странную стабильность: уже третий день число вновь подтвержденных случаев держится на одном уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 мая сообщалось о 98 вновь инфицированных, 17 мая – о 97, сегодня – вновь о 98.

Статистика по-прежнему непрозрачна: региональный минздрав не сообщает ни территории, на которых произошло инфицирование, ни источник заражения, ни тяжесть течения болезни. Только общие цифры: сколько всего выявлено, сколько за последние стуки, число больных на сегодняшний день, число выздоровевших. И в самом конце упоминается об умерших.

В целом с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 1 тысяча 804 случая COVID-19, скончался 21 зараженный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.05.20

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