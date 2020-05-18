Мэрия Челябинска решила отозвать разрешения на строительство аптеки уже после вырубки сквера

В Челябинске разгорелся очередной скандал вокруг вырубки деревьев под застройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные был варварски вырублен сквер возле ДК Строителей в Металлургическом районе. Это вызвало возмущение жителей района.

Оказалось, что на участке запланировано строительство аптеки. При этом два года назад подобная же попытка уже предпринималась, но тогда горожане смогли добиться отмены вырубки и начала работ. На сей раз спасти деревья не удалось.

Как объяснил в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в мэрии замглавы города Владимир Шамне, у компании-застройщика есть разрешение на строительство, выданное в сентябре прошлого года, а также разрешение на снос зеленых насаждений. «Была плата со стороны застройщика в сумме 408 тысяч рублей. Снос зеленых насаждений произведен, – невозмутимо констатировал чиновник. – На сегодня сложилась конфликтная ситуация с жителями. Застройщик дал два интервью прессе. Сейчас работы на период разбирательства приостановлены. Еще раз выясним, какие там нюансы в этой стройке. Застройщик пояснил все свои действия в письменном виде».

Однако мэр Челябинска Наталья Котова настаивает: разрешение на строительство необходимо отозвать. И впредь избегать создания конфликтов с горожанами. А для этого необходимо принимать решение о выдаче подобных документов лишь после личного выезда на место будущей стройки и выяснения, как к ней относятся жители.

Впрочем, уничтоженный сквер это уже не вернет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.20

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