Обнаглели: мошенники начали грозить челябинцам штрафами

В Челябинске мошенники обнаглели настолько, что грозят горожанам штрафами.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, жителям города поступают звонки, якобы, от производственного объединения водоснабжения и водооотведения (МУП ПОВВ) с предложением в экстренном порядке заменить водосчетчики.

«Псевдодиспетчер водоканала в ультимативной форме говорит о том что поверки счетчиков воды отменены и необходимо срочно ставить новые, сроком на 12 лет. Цена 2,5 тысячи. Мастер готов выехать прямо сейчас. В случае отказа от замены штраф.

В частности, звонки поступают с номера (351) 242-07-12. Данный номер не имеет отношения к МУП ПОВВ. Информация, которую сообщают звонящие, не соответствует действительности», – заявили в администрации Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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