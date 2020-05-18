«Не сливочное масло»: у продукции южноуральской фирмы отозвали декларацию о соответствии

У продукции предприятия из Озерска прекращено действие декларации о соответствии ЕАЭС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, по предписанию отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте прекратила действие декларация о соответствии на масло крестьянское сладко-сливочное несоленое. Производитель продукции – ООО «РОСМОЛ» (Озерск).

Решение об прекращении действия декларации принято сотрудниками надзорного ведомства из-за того, что в молочном продукте неоднократно обнаруживали несоответствие содержания жирных кислот, что свидетельствует о наличии в составе жирв немолочного происхождения. Данный факт является нарушением ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное». По техническим условиям жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока.

В отношении производителя продукции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Компании выписан штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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