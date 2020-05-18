В Челябинске вагоновожатых и кондукторов заставляли работать без выходных

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в муниципальном ООО «ЧелябГЭТ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе прокурорской проверки в ООО «ЧелябГЭТ» (принадлежит мэрии областного центра) выявлены нарушения законодательства при привлечении работников к работе в выходные дни.

«Установлено, что работники трамвайных депо №1 и №2 ООО «ЧелябГЭТ» привлекались к работе в выходные дни, в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, – уточнили в прокуратуре. – Привлечение работников трамвайных депо №1, №2 и троллейбусного депо №2 к работе в выходные дни носило систематический характер. Водители троллейбусов и трамваев, а также кондукторы работали по 12, 13 смен подряд без выходных. Выявлены факты, когда работники имели по 2 выходных в месяц».

По результатам проверки директору ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной отнесенности.

В отношении должностного лица ООО «ЧелябГЭТ» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Челябинской области

Челябинск, Виктор Елисеев

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