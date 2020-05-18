Южноуральцы всучили сибиряку «клад» из бутафории за 700 тысяч рублей

В Красноярске жители Южного Урала продали мужчине поддельный клад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, в дежурную часть отдела полиции №11 МУ МВД России «Красноярское» директор одной из медицинских организаций города принес самовар. Он рассказал полицейским, что стал жертвой обмана.

Незадолго до этого его посетили два незнакомца в спецовках строителей и предложили купить антикварные предметы. Якобы при производстве земельных работ они обнаружили клад – самовар, наполненный монетами царской эпохи, столовыми приборами и бижутерией. Также, по словам «кладоискателей», в нем находился латунный крест. Свой рассказ гости проиллюстрировали фотографиями с места находки, снятыми на мобильный телефон. Красноярец поверил, что найденные предметы имеют историческую и культурную ценность, и приобрел их за 710 тысяч рублей.

Когда продавцы ушли, мужчина направился в антикварный магазин, чтобы узнать истинную цену клада. Но оценщик огорошил сибиряка известием, что приобретенные им предметы – всего лишь бутафория.

В полиции возбудили уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в Челябинске и доставили в Красноярск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поиски второго подозреваемого продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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