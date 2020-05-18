Поликлинику в Челябинской области закрыли из-за коронавируса

В Сатке одну из поликлиник закрыли после подтвержденного COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Саткинского района, всего в муниципалитете под наблюдением находятся 128 человек, 8 – в стационаре, 9 – лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

«На неделю для санитарной обработки дезинфицирующими средствами по предписанию Роспотребнадзора закрываем поликлинику №3 в Западном микрорайоне. Здесь находился один из подтвержденных заболевших. Полномочия по обслуживанию пациентов временно берет на себя поликлиника №1 в центральной части Сатки», – уточнили сегодня власти района.

Напомним, на сегодня, 18 мая, в Челябинской области подтверждено 1181 случаев COVID-19 (+ 98 за минувшие сутки).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.20

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