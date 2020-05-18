На Южном Урале на поле обнаружили снаряд вековой давности

Под Троицком во время полевых работ обнаружили снаряд времен Гражданской войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, в Троицком районе саперы ОМОН уничтожили 76-ти миллиметровый артиллерийский снаряд, предположительно, рубежа XIX-XX веков.

Боеприпас имел взрыватель образца 1863 года и использовался в начале ХХ века. Например, во время Первой мировой войны. Под Троицком он мог остаться после боев Гражданской войны (наиболее важные сражения на Южном Урале разворачивались в 1918-1919 годах в районах Челябинска и Троицка).

«Опасную находку с вековой историей обнаружили в земле при вспахивании поля. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения челябинского ОМОН. Специалисты Росгвардии установили, что взрыватель снаряда, прошедшего канал ствола, находится на боевом взводе и, несмотря на состояние сильной коррозии, предмет может представлять опасность», – рассказали представители Росгвардии.

Бойцами ОМОН совместно с сотрудниками ГИБДД и ОМВД Троицка снаряд был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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