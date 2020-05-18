В Челябинске у работника детского сада подтвердился COVID-19

После подтверждения теста на коронавирусную инфекцию в Челябинске на карантин закрыли детский сад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из детских садов Челябинска закрыт на 14-дневный карантин. Причина – подтверждение у одного из работников учреждения теста на COVID-19. Эту информацию подтвердили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю заболевания COVID-19 сотрудника детского сада в Челябинске, – цитирует 74.ru главного государственного врача региона Анатолия Семенова. – Организованы противоэпидемические мероприятия: приостановлена деятельность в структурном подразделении учреждения, проведена заключительная дезинфекция помещений, контактным лицам выданы постановления об изоляции на 14 дней, у них взяты анализы на COVID-19».

Тесты трех человек из круга контактов заболевшего – положительные, клинических проявлений заболевания нет, уточнили в ведомстве. Расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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