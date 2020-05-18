Челябинцы выступили против строительства спорткомплекса на месте леса

Жители северо-запада Челябинска просят перенести строительство спортивного комплекса, из-за которого собираются вырубить лес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа горожан организовала в сообществе в социальных сетях виртуальное голосование, попросив земляков обозначить свою позицию по поводу строительства комплекса спортивных объектов на месте пока еще существующего зеленого островка на северо-западе Челябинска.

«На месте большого лесного массива между микрорайонами «Тополиная аллея», «Парковый 2» и «Ньютон» наметили строительство большого спортивного объекта на 6,7 гектара. Огромный лесной массив, в котором гуляют семьи с детьми, занимаются спортом зимой и даже проводят лыжные соревнования, перестанет существовать, – рассказали горожане. – Самое неприятное, что работы по разработке и утверждению проекта спортивного центра прошли тайно, без широкого общественного освещения. Не было проведено никаких публичных слушаний, на которых был бы представлен планируемый проект. А предложения по сохранению леса за подписью почти 4000 человек были просто проигнорированы. Мы ни в коем случае не выступаем против строительства центра детской олимпийской подготовки, но нам кажется, что можно найти для него альтернативные площадки и сохранить и так не очень многочисленные взрослые деревья в черте города».

Напомним, на указанной челябинцами площадке власти запланировали построить целый комплекс спортивных сооружений: центр олимпийской подготовки по хоккею, керлинг-центр, спортивные медцентр и интернат, бассейн, открытый стадион, уличные тренажеры. Также здесь планируется разместить общеобразовательную школу.

Против вырубки лесного массива уже выступили эко-активисты. В свою очередь, власти заявляют, что площадка не относится к городским лесам и давно была предназначена под застройку.

В виртуальном голосовании уже приняли участие более 6 тысяч человек. Без малого 70% из них высказались за поиск альтернативной площадки под спортивный комплекс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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