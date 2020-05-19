российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 мая 2020, 08:02 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Более тысячи многоквартирных домов Челябинска останутся без воды

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлые годы опрессовки традиционно начинались с 12 мая. Но на этот раз в связи с введенным из-за коронавируса режимом повышенной готовности было принято решение перенести начало процессе на неделю позже.

На первом этапе, который продлится с 19 мая по 2 июня, будут отключены 1 тысяча 117 многоквартирных домов, 69 детсадов, 51 учебное и 22 лечебных учреждений во всех районах города, за исключением Центрального и Тракторозаводского.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.05.20

Иногда лучше молчать: глава Калининского района Челябинска попытался оправдаться за набережную (ФОТО). / Полдюжины городов Южного Урала накроет смог. / Челябинцы выступили против строительства спорткомплекса на месте леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,