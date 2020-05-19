Более тысячи многоквартирных домов Челябинска останутся без воды

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлые годы опрессовки традиционно начинались с 12 мая. Но на этот раз в связи с введенным из-за коронавируса режимом повышенной готовности было принято решение перенести начало процессе на неделю позже.

На первом этапе, который продлится с 19 мая по 2 июня, будут отключены 1 тысяча 117 многоквартирных домов, 69 детсадов, 51 учебное и 22 лечебных учреждений во всех районах города, за исключением Центрального и Тракторозаводского.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.05.20

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