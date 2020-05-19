Четверо южноуральцев наладили подпольное производство оружием

В Челябинске банда предстанет перед судом за изготовление и продажу оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, направлено в суд уголовное дело в отношении четырех южноуральцев, 55, 45, 38 и 21 года, действовавших организованной группой и совершивших более двадцати эпизодов противоправной деятельности.

Из материалов дела следует, что на территории Челябинска злоумышленники, под руководством ранее судимого 21-летнего студента местного колледжа, незаконно изготавливали и сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Так, двое из южноуральцев, имея навыки токарной и сварочной работы, занимались изготовлением основных частей огнестрельного оружия в гаражных боксах, изменением конструктивных особенностей макетов охолощенных автоматов и пистолетов для их дальнейшего использования как боевого оружия. Четвертый участник организованной группы искал покупателей. Полученные с реализации средства делились между фигурантами.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками областного главка МВД из незаконного оборота изъято, в том числе сбытое, огнестрельное оружие: три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 патронов различного калибра.

Теперь обвиняемым согласно максимальной санкции части 3 статьи 223 УК РФ грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлено сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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