В Челябинске грузовик дорожной службы раздавил припаркованную иномарку

Машина дорожников, наносившая разметку, врезалась в иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью. Хозяйка автомобиля узнала об этом утром от сотрудников ГИБДД.

Оказалось, что пока челябинка мирно спала, на ее припаркованный «Шевроле» наехал грузовик подрядной организации, наносивший дорожную разметку. Врезавшись в иномарку, спецтехника буквально вжала машину в дерево.

Водитель грузовика, пишет «Первый областной», признался, что во время движения заснул от усталости. И хотя мужчина уверяет, что длилось это всего несколько секунд, этого времени хватило, чтобы серьезно покорежить иномарку.

Судя по фотографиям, пострадавший автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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